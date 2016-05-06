Севрук заявляет, что остается и.о. генпрокурора на законных основаниях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Севрук сказал сегодня в комментарии журналистам.

По его словам, на сегодняшний день в Украине есть два разных закона о прокуратуре. В частности, объясняет он, закон о прокуратуре указывает, что при отсутствии генерального прокурора его обязанности исполняет первый заместитель.

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"Есть закон 1997 года, который действительно устанавливает срок месяц (пребывания и.о. генпрокурора в должности - УНИАН), который предусматривает, что президент должен внести кандидатуру. Этот срок истек 3 мая. Но закон о прокуратуре принят позже и в настоящее время действует. Прокуратура не может оставаться без руководителя, так как необходимо подписывать процессуальные документы", - заявил Севрук.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Глава государства 3 апреля подписал указ об увольнении Шокина.

В конце апреля глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает не менее 4-х кандидатур на должность генерального прокурора.