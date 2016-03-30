Дуда: Отказ от санкций против РФ будет означать признание агрессивной и империалистической политики

Об этом Дуда сказал во время выступления в неправительственном аналитическом центре Атлантический Совет США в Вашингтоне (трансляция выступления проходила на сайте центра).

"Мы должны последовательно требовать возвращения к тем геополитическим измерениям, которые мы имели перед аннексией Крыма. Другими словами, отправной точкой должен стать отказ России от аннексии Крыма. Не говоря уже о том, что окончание войны в Украине зависит от полного выполнения Минских соглашений, которые, к сожалению, мы должны об этом сказать четко и громко, не были выполнены до этого времени", - подчеркнул Дуда.

Как заявил президент Польши, в решении перечисленных проблем в настоящее время кажется, что "Запад выглядит полностью бессильным".

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По его словам, он ранее неоднократно слышал от западных политиков о их заинтересованности поддерживать бизнес с Россией. Президент Польши отметил, что речь идет об "определенных европейских политиках, некоторых серьезных политиках, не только членах Европейского парламента".

"Теперь мы слышим, что серьезные европейские политики говорят: «О’кей, пришло время, что мы должны приостановить санкции. Мы возвращаемся к бизнесу по старым правилам (независимо от внешних неблагоприятных факторов)». Согласно моей позиции, Европа абсолютно не должна соглашаться с этим. Потому что это будет означать признание агрессивной и империалистической политики", - подчеркнул Дуда.

Как сообщал УНИАН, президент Польши выступает за введение санкций против всех стран, которые нарушают международное право.