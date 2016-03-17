"Народный фронт" добился рассмотрения законопроекта о возвращении украденных Януковичем денег – Бурбак

«Это победа демократической части парламента. «Народный фронт» сделал максимально все для того, чтобы сосредоточить внимание на этом законопроекте», - подчеркнул Председатель фракции Максим Бурбак, общаясь с журналистами в парламенте.

«Дух ответственности за страну победил. То, что эти деньги уже заложены в бюджет на повышение обороноспособности и подтверждение социальных стандартов - побудило к тому, чтобы мы достигли консенсуса», - подчеркнул он.

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Он отметил, что будет создана рабочая группа, которая будет готовить законопроект ко второму чтению.

«Уверен, на следующей пленарной неделе мы сможем рассмотреть этот законопроект во втором чтении», - резюмировал Максим Бурбак.