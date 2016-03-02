Савченко выступила с речью: "Этот суд доказал вину российских журналистов" (запись)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Савченко сказала в ходе прений в суде в Донецке Ростовской области.

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«За этих полгода долгих и нудных судов мы выучили, что была доказана вина российских журналистов. Они виновны во вранье, во лживом, искаженном освещении информации, что касается событий в Украине, в мире да и, в принципе, в России тоже», - сказала Савченко.

Она отметила, что российские журналисты сообщали о «расстрелянных мужчинах в Украине».

Кроме того, Савченко подчеркнула, что погибшие сотрудники российских СМИ Игорь Корнелюк и Антон Волошин «виновны в том, что пренебрегали правилами безопасности». «Если бы они были в бронежилетах и касках, то остались бы живы, если бы они не лезли куда не надо, они бы остались живы», - сказала Савченко.

По ее словам, в ходе судебного процесса была доказана вина российских телеканалов и их руководителей, которые ради «красочной картинки и лживой информации отправили на верную смерть без подготовки и защиты» своих журналистов.

«Им абсолютно плевать на своих журналистов. Это те люди, которые виновны больше всего в гибели Волошина и Корнелюка. Это их начальники», - добавила Савченко.

Она напомнила, что российский «5 канал» сообщал, что украинские СМИ «врут, что российские журналисты были в бронежилетах», но это было опровергнуто «даже в этом суде».