СМИ анонсировали подписание двух соглашений на заседании контактной группы в Минске

Первое - об обозначении на местности зон, где еще не проведено разминирование, чтобы таким образом предотвратить новые жертвы, передает 112 Украина.

Второе соглашение – это о запрещении учебных стрельб в 15-км зоне от линии соприкосновения на Донбассе. Продолжается также обсуждение вопроса дальнейшего освобождения пленных и заложников.

"Политическая группа будет дальше обсуждать модальность, условия проведения выборов на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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