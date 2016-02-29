ГПУ: Шокин написал заявление об отставке, но когда вернется из отпуска - неизвестно

Об этом во время брифинга сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко, пишет Украинская правда.

"Предложение президента он (Шокин – УНИАН) принял, заявление написал. Поэтому, какие вопросы", - сказал Куценко.

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Он уточнил, что Шокин все еще находится в законном отпуске.

"Господин Шокин находится в очередном оплачиваемом отпуске. Это никакой не больничный. Это не отпуск за свой счет", - отметил Куценко.

Он отметил, что пока неизвестно, когда Шокин вернется из отпуска.