ГПУ: Шокин написал заявление об отставке, но когда вернется из отпуска - неизвестно
18:01, 29 февраля 2016Политика
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Генеральный прокурор Виктор Шокин принял предложение президента Петра Порошенко и написал заявление об отставке.
Сейчас Шокин все еще находится в законном отпуске / Фото УНИАН
Об этом во время брифинга сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко, пишет Украинская правда.
"Предложение президента он (Шокин – УНИАН) принял, заявление написал. Поэтому, какие вопросы", - сказал Куценко.
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Он уточнил, что Шокин все еще находится в законном отпуске.
"Господин Шокин находится в очередном оплачиваемом отпуске. Это никакой не больничный. Это не отпуск за свой счет", - отметил Куценко.
Он отметил, что пока неизвестно, когда Шокин вернется из отпуска.
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