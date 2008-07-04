Ющенко в Одесском аэропорту встретили со снопом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту Одессы председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК вручил Президенту символический сноп пшеницы (Одесская область первой в Украине уже собрала миллион тонн зерна).

Как Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины В.ЮЩЕНКО отправился из аэропорта Одессы в 28-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в пгт Черноморское, где ознакомится с организационно-штатной структурой, системой боевой подготовки механизированных подразделений и схемой тактических действий бригады, а также ходом комплексных занятий по тактической подготовке ее подразделений.

Глава государства также проведет встречу с военнослужащими срочной службы этой бригады.

В рамках поездки В.ЮЩЕНКО также планирует посетить остров Змеиный.

В поездке Президента сопровождают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО, председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Иван СВИДА.