В НУ-НС говорят, что БЮТ не сможет быстро заменить Рыбакова

На будущей неделе Блоку Тимошенко не удастся привести к присяге нового народного депутата вместо Игоря Рыбакова, который ранее вышел из коалиции. Так считает член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий Ключковский. В интервью « Немецкой волне » депутат сказал, что реализация намерений БЮТ затянется из-за судебного разбирательства.

Юрий Ключковский не видит возможности, чтобы Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом следующего кандидата по списку БЮТ. Депутат говорит, что шансы на это у Блока Тимошенко есть, но не так быстро. Сначала будет представление в суд, прогнозирует Ключковский: «Основа правовая для такого решения есть, но оно требует определенного толкования. А этого толкования готового пока еще нет». Ключковский выразил сомнение, что Рыбаков будет добиваться возобновления своего членства в партии через суд, поскольку есть определенные предостережения к обжалованиям решений партийных органов. На вопрос, будет ли НУ-НС действовать аналогично БЮТ со своим членом фракции Юрием Бутом, который тоже вышел из коалиции, Ключковский не ответил.