Раде предлагают запретить занимать должности лицам со вторым российским гражданством

Соответствующий законопроект №4113 был зарегистрирован в парламенте 19 февраля.

Авторами его являются народные депутаты Сергей Алексеев и Артур Герасимов (фракция «Блок Петра Порошенко»), а также Георгий Логвинский («Народный фронт»).

В настоящее время текст законопроекта не доступен для ознакомления на сайте парламента.

В то же время текст документа УНИАН предоставили в пресс-службе Алексеева.

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Так, проектом закона предусмотрено, что лицам, которые, кроме гражданства Украины, имеют гражданство государства-агрессора, запрещается быть, в частности, государственными служащими, депутатами всех уровней, судьями, должностными лицами органов местного самоуправления, военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащими военных прокуратур, прокурорско-следственными работниками системы органов прокуратуры, военнослужащими, сотрудниками Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы, Государственной миграционной службы.

Также предлагается установить, что лица, которые на день принятия настоящего закона занимают такие должности, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона предоставить заявление о наличии такого гражданства и копии документов, подтверждающих приобретение гражданства государства-агрессора, Государственной миграционной службе.

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В законопроекте указано, что в исключительных случаях и в национальных интересах Украины Государственная миграционная служба может предоставить лицам, которые, кроме гражданства Украины, имеют гражданство государства-агрессора, разрешение быть такими должностными лицами.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 366-2 «Нарушение обязанности по уведомлению о приобретении гражданства государства-агрессора», которой предусмотрено, что непредоставление или несвоевременное предоставление должностными лицами, которые приобрели гражданство государства-агрессора, заявления об этом и копий документов, подтверждающих приобретение ими такого гражданства, Государственной миграционной службе, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное служебным лицом, которое имеет доступ к государственной тайне, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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