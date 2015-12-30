Адвокат Томчук опровергла "разговор" с Денисенко и заявила, что ГПУ призналась в незаконной прослушке правозащитников

Брифинг 30 декабря с демонстрацией якобы доказательств преступлений Геннадия Корбана стал "дном", которого могла достичь ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook заявила адвокат Оксана Томчук, которая защищала политика до того, как ему предоставили государственного адвоката.

«Потому что это сюр, господа. Сюр, который уже все оценили. Сюр, который уже живет своей жизнью. Сюр, который выполняет свою функцию, – вскрыть и показать истинную ситуацию в стране», – написала Томчук.

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Правозащитница напомнила, что сначала ГПУ смонтировала фальшивое видео с громкими эпизодами вроде бы «дела Корбана, к которым политик не имеет никакого отношения, – от захвата «конвертов» Сергея Думчева до событий на Одесчине, далее ГПУ демонстрировала обществу какие-то неизвестные автоматы, миллиарды, пистолеты, а напоследок – пленки «в стиле Мельниченко», якобы «черную бухгалтерию» и якобы разговоры о неизвестном заместителе министра. Адвокат также отметила, что все эти факты обильно перемешиваются с утечками информации об обысках и арестах адвокатов, в частности Андрея Богдана, который, кстати, является первым в очереди на получение депутатского мандата по списку БПП.

Томчук напомнила, что в настоящее время уголовное производство в отношении Геннадия Корбана находится на стадии досудебного расследования, то есть таковой, когда следствие добывает доказательства, при этом оружие, деньги и псевдодоказательства из фильма, ранее снятого ГПУ, отсутствуют в материалах дела.

«Черная-пречерная» бухгалтерия, которая сама по себе никак не является доказательством и свидетельствует о том, что Корбан платил Корбану, у Геннадия тоже не изымалась. Андрей Денисенко (депутат, с которым, согласно обнародованной сегодня «записи» телефонного разговора, предоставленной ГПУ, вроде бы общалась Оксана Томчук относительно того, как поступать с Сергеем Рудыком, бывшим председателем Государственного земельного агентства. – Ред.) как известный социопат лет надцать не общается по телефону. Ни с кем, за очень редким исключением. Он всегда пишет смс, потому что знает, что его незаконно прослушивают почти всю жизнь как неблагонадежного», – отметила Томчук, подчеркнув при этом, что обычно тоже не дает указаний «паковать министров» и уж точно знает, какую должность занимал Рудык.

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Вместе с тем, акцентировала адвокат, прокуратура искренне заявляет о незаконном прослушивании правозащитников, открыто фальсифицирует доказательства и не стесняясь руководит судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, который в это время рассматривает ходатайства в отношении еще двух свидетелей по «делу Корбана» и прямо анонсирует отказ в апелляции.

«И от этой ситуации невесело никому. Но власть не учла одного – с нами бог и Украина. А, значит, мы уже победили», – подытожила Томчук.