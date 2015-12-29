В суд по делу лидера УКРОПа Корбана везут ключевого свидетеля - адвокат
29 декабря утром в Днепровском районном суде Киева судья Николай Чаус объявляет полный текст решения относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.
В процессе зачитывания решения как подозреваемый в деле, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, был упомянут и Михаил Кошляк, хоть заседание по нему только должно состояться сегодня.
Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов. "Решение относительно моего подзащитного уже готово. Браво!", – написал адвокат на своей странице в Facebook.
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Кроме того, по словам адвоката Алексея Шевчука, другого подозреваемого по делу Корбана, Олега Мартынова, который находился в больнице, срочно выписали и везут в Днепровский суд к этому же одиозному судье.
"Олег Мартынов является ключевым свидетелем в деле Корбана. Именно к нему были применены пытки с целью дачи показаний против Корбана. Заседание назначено на 12:45", – сообщил Алексей Шевчук.
В эти минуты в Днепровском районном суде города Киева, Судья Чаус зачитывает полный текст решения по Геннадию Корбану....Опубликовано Андрей Смирновым29 декабря 2015 г.