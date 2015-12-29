В суд по делу лидера УКРОПа Корбана везут ключевого свидетеля - адвокат

В процессе зачитывания решения как подозреваемый в деле, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, был упомянут и Михаил Кошляк, хоть заседание по нему только должно состояться сегодня.

Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов. "Решение относительно моего подзащитного уже готово. Браво!", – написал адвокат на своей странице в Facebook.

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Кроме того, по словам адвоката Алексея Шевчука, другого подозреваемого по делу Корбана, Олега Мартынова, который находился в больнице, срочно выписали и везут в Днепровский суд к этому же одиозному судье.

"Олег Мартынов является ключевым свидетелем в деле Корбана. Именно к нему были применены пытки с целью дачи показаний против Корбана. Заседание назначено на 12:45", – сообщил Алексей Шевчук.