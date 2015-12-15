Порошенко объяснил важность участия Украины в Вышеградской боевой тактической группе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

По его словам, служба военных в литовско-польско-украинской бригаде будет играть исключительно важную роль для подготовки военных из всех трех стран, обменом опыта, налаживания эффективного диалога и участия Украины в Вышеградской боевой тактической группе ЕС – «это тот формат, который позволяет Украине принимать в нем активное участие».

Читайте такжеДуда: Граница между Украиной и Польшей должна быть безопасной

«Привлечение Украины в этот формат является также важным для взаимосовместимости вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Первые результаты являются весьма обнадеживающими», - добавил Порошенко.