Порошенко связал вопрос возобновления энергопоставок в Крым с правами жителей оккупированного полуострова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи в Киеве с министрами иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, Люксембурга - Жаном Ассельборном и Нидерландов – Бертом Кундерсом.

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Порошенко подчеркнул необходимость помощи и координации с международными партнерами в вопросе освобождения арестованных активистов, восстановления вещания крымскотатарских средств массовой информации и снятия запрета для лидеров крымских татар на въезд в Крым.

«Нас не устраивает сегодняшний статус-кво, когда оккупационная власть пренебрегает базовыми правами крымскотатарского народа. Следствием этого безответственного поведения мы видим существенное обострение между общественными активистами и оккупационными властями Крыма», – подчеркнул Порошенко.

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Президент уверил, что Украина будет защищать права украинцев в оккупированном Россией Крыму и выразил надежду на поддержку в этом вопросе международных партнеров.

«Крым – это территория Украины. Мы будем защищать законные интересы крымскотатарского народа и всех украинцев, проживающих на оккупированной территории. И надеемся, что наши международные партнеры и дальше будут придерживаться политики непризнания оккупации Российской Федерацией Крыма», - отметил президент.

Он поблагодарил Евросоюз за твердую позицию о непризнании аннексии Россией украинского Крыма и сохранение санкций в связи с ситуацией на полуострове.

«Ситуация в Крыму нас очень беспокоит, поскольку сотни тысяч украинцев, в том числе крымскотатарского происхождения, сегодня терпят грубое давление со стороны российской власти», – сказал Порошенко.

По его словам, именно из-за такой ситуации на полуострове 4 ноября он направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил безотлагательно образовать рабочую группу для всестороннего анализа вопроса о прекращении грузового транспортного сообщения и товарооборота с Крымом и подготовить проект соответствующего решения, а также принять решение об обеспечении временного прекращения грузового автомобильного и железнодорожного сообщения.