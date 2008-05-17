Азаров считает, что Украине необходимо «техническое правительство»

Все правительства в Украине ощущают свою временность, и это мешает им работать эффективно.

Такое убеждение в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№ 18 (697), 17 - 23 мая 2008 г.) выразил председатель политсовета Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ.

По его словам, “правительства в Украине все время работают в какой-то неординарной ситуации выборов, перевыборов, досрочных отставок”. “По моему глубокому убеждению, Украине необходимо техническое правительство минимум лет на десять. Пусть кто угодно занимается судебной реформой, конституционной — президент, парламент. А правительство пусть занимается экономической политикой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, по мнению народного депутата, для создания такого правительства необходимо согласие политической элиты общества.

«Мне вспоминается Конституционный договор 1995 года - та договоренность политической элиты, по сути, кардинально изменила ситуацию в стране. После расхлябанности, которая была с 90-го по 95-й, - напомнил Н.АЗАРОВ. При этом он допустил: “Может, и сейчас пойти на какую-то форму договора о переходном правительстве?»