КИУ заявляет об отсутствии централизованного использования админресурса на выборах
Комитет избирателей Украины не имеет оснований говорить о централизованном использовании административного ресурса на местных выборах в Украине 25 октября.
Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.
«Если оценивать избирательный процесс, мы не имеем никаких оснований говорить о централизованном использовании административного ресурса. Вертикаль админресурса на сегодняшний день не действует, то есть ни правоохранительные органы, ни госслужащие, ни налоговики, ни МЧСники, ни спецслужбы не задействованы в избирательной кампании. Это большое достижение, которое дает основания говорить о демократическом характере, честности и открытости выборов», - сказал Кошель.
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В то же время он отметил, что факты использования админресурса на местном уровне все-таки имели место, в частности в Харькове и Одессе.
«Харьков - это полная работа вертикали админресурса в поддержку политической партии «Возрождение», которая получила монополию на незаконное размещение избирательной рекламы в общественном транспорте», - сказал Кошель.