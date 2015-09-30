Следствие по делу Бочковского продлено до 26 ноября, ему объявлено новое подозрение - адвокат

Об этом УНИАН сообщил адвокат, партнер адвокатского объединения Aver Lex Игорь Федоренко.

Защитник Бочковского отметил, что, несмотря на уже 6-месячный срок расследования, который должен был закончиться 26 сентября, следствие продлено еще на 2 месяца - до 26 ноября 2015 года.

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Самому Бочковскому объявлено новое подозрение.

«Следствию понадобилось полгода, чтобы убедиться в беспочвенности обвинений Бочковского в хищении государственных средств. Надеемся, что следующих двух месяцев хватит для снятия всех других необоснованных обвинений. Такая волокита является грубым нарушением права на справедливый суд, предусмотренный европейской конвенцией, поэтому мы будем обращаться в высшие инстанции», - подчеркнул Федоренко.

Адвокат обратил внимание, что эпизод обвинения с компаниями-нерезидентами, схема которых была продемонстрирована министром внутренних дел Арсеном Аваковым в прямом эфире и на основании которой Бочковский был задержан на заседании Кабинета министров Украины, из действующего подозрения исключен.

В то же время, адвокат уточнил, что речь идет о "компаниях, которые находятся не на территории Украины, что якобы через них деньги поступали на банковские карточки. Сейчас в новом подозрении вообще этого момента нет. То есть, у них не было доказательств о существовании таких компаний, о переводе средств через эти компании, в том подозрении, которое было объявлено на днях, этого момента вообще нет".

Вместе с тем, по его словам, в новом подозрении остались несколько ранее расследованных эпизодов.

"Во-первых, это якобы вымогательство неправомерной выгоды от подчиненных. Следующее - это якобы ситуация, которая была по тендерам по закупкам, что из-за халатности был нанесен ущерб в размере 6,5 млн грн", - отметил он.

Также, по словам адвоката, в новом подозрении появился эпизод о "внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, которые выглядят следующим образом: якобыБочковский оформил командировку, в которую не поехал".

Защита Бочковского надеется, что в следующие два месяца все обвинения будут опровергнуты.

Как сообщал УНИАН, экс-председателю ГСЧС Бочковскому и бывшему его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем при закупке топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

На этом заседании правительства Аваков заявлял, что Бочковского и Стоецкого задержали по подозрению в реализации коррупционной схемы в рамках госзакупок.

"В рамках простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет деньги нерезиденту Украины - оффшорной компании на острове Джерси, оттуда - на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бочковскому, после чего эти деньги делятся на их карточные счета, открытые в том числе в банках Cyprus. Вот оригиналы этих карточек", - сказал Аваков после задержания чиновников.

В марте Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Бочковскому и Стоецкому в виде содержания под стражей с правом внесения залогов.

После выплат залога оба вышли из СИЗО.

17 сентября следователь МВД заявил, что установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Бочковского и Стоецкого, в частности, хищение 1,1 млн грн, а также причинение государству убытков на сумму свыше 6,5 млн грн. По данным следствия, государственные средства разворовывались через предприятия Кипра, Латвии, Белиза.

Также следователь заявил, что расследование производства в отношении экс-руководителей ГСЧС планируется закончить в конце сентября.