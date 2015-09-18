Со следующего года все имущество, что даже косвенно используется чиновником, должно быть задекларировано - Яценюк

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Принято полностью новое законодательство о декларировании доходов и расходов государственных чиновников. Декларации, которые заполняли госслужащие высших категорий в прошлом году, и те, которые они будут заполнять в следующем году - «два разных документа», - подчеркнул Яценюк на заседании Национального совета реформ в пятницу, 18 сентября.

«Любое имущество, которое прямо или косвенно используется государственным чиновником, должно быть задекларировано. Также необходимо раскрыть все связи, прямые или косвенные, по собственности на имущество», - пояснил он.

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«Квартиры, машины, активы предприятия могут быть зарегистрированы как будто не на государственного чиновника, а на людей, которые не имеют к нему отношения. Но если будет доказана связь и это имущество не будет задекларировано - это уголовное преступление. И за это надо нести уголовную ответственность», - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что было создано Национальное антикоррупционное бюро: «Первые детективы приступят к исполнению своих обязанностей».

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Также было созданы основы для работы Национального антикоррупционного агентства, отметил глава правительства и выразил надежду, что агентство также вскоре начнет свою работу. Он напомнил, что агентство имеет превентивный механизм, «а Национальное антикоррупционное бюро - это уже тот специальный правоохранительный орган, который занимается привлечением к уголовной ответственности и непосредственным расследованием уголовных дел».

Яценюк также отметил необходимость уточнить подследственность разного рода органов в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: «Речь идет о подследственности, которая дальше пересекается между Национальным антикоррупционным бюро, Генеральной прокуратурой, Службой безопасности Украины и новой Национальной полицией, фактически также дает возможность для промедления в борьбе с коррупцией».

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Соответствующий законопроект, который является частью плана по либерализации визового режима с ЕС, должен быть принят.

Неотложным Яценюк назвал проведение судебной реформы: «Без судебной реформы у нас ничего не получится: «В стране каждый год выпускается 12 000 юристов. А общее количество судей – 9 тысяч. И поэтому путь, по которому надо было бы идти, и президент внес соответствующий законопроект, - это кардинальная замена всей судебной системы. И чем быстрее мы это сделаем, тем больше у нас шансов на то, что судопроизводство будет справедливым», подчеркивается в сообщении.