Порошенко предлагает обсудить с обществом изменения в Конституцию в части судебной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Конституционной комиссии.

Он отметил, что “после решения Конституционной комиссии я предложу детальное и тщательное обсуждение этого решения перед тем, как я буду его подписывать и направлять в Верховную Раду”.

По словам президента, необходимо выделить “достаточно времени” для информирования общества и обсуждения изменений в Конституцию в части проведения судебной реформы.

Он попросил Конституционную комиссию направить проект изменений в Конституцию в Венецианскую комиссию, чтобы европейские специалисты оценили, насколько учтены ее рекомендации по адаптации украинского законодательства к европейскому.

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Порошенко считает, что “украинский народ ждет от этих изменений в Конституцию абсолютно решительно обновленной судебной ветви власти”.

Президент поблагодарил Конституционную комиссию за подготовку законопроекта.

“Вы проделали огромную работу. Я ее еще не читал, но уверен, что буду иметь возможность высказать свою точку зрения, но вам спасибо за то, что вы продемонстрировали умение родить, наработать очень важный документ, который имеет выдающееся значение для Украины”, - отметил Порошенко.

Президент считает очень важным, что ни один из членов Конституционной комиссии не проголосовал против проекта изменений, а воздержание пяти членов комиссии от голосования свидетельствует о том, что существует демократия при принятии решений.

Порошенко подчеркнул, что “этот документ Конституционной комиссии кардинально отличается от предыдущего — изменений в Конституцию в части децентрализации”.

По его словам, автором изменений в Основной Закон в части судебной реформы является Конституционная комиссия, в то время как законопроект о децентрализации был предложен им на рассмотрение Конституционной комиссии и кардинально изменен.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, Конституционная комиссия поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно судебной реформы.

Во время голосования не было ни одного голоса против, а 5 членов комиссии воздержались, среди них - народный депутат от «Самопомочи» Оксана Сыроид.

Также Конституционная комиссия решила направить законопроект в Венецианскую комиссию для получения заключения.