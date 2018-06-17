Неделя в цифрах

1 новое газовое месторождениеоткрыто на Закарпатье, сообщают в ПАО «Укргазвыдобування». По данным предварительной оценки специалистов УкрНИИгаза, перспективные ресурсы газа этого месторождения составляют 2,4 миллиарда кубометров.

3 военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады, пропавших 5 сентября, были задержаны погранслужбой ФСБ РФ на территории аннексированного Россией Крыма, сообщают российские СМИ. По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш. В то же время, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что трех украинских десантников 79-й бригады похитили десять человек в военной форме на двух автомобилях.

4 годаможет понадобиться Украине, чтобы нарастить международные резервы страны более чем в 2,5 раза – до 38 000 000 000 долларов, отмечают в Национальном банке Украины.

5 трастовых фондов НАТО на сумму 5 400 000 евро должны заработать в Украине, сообщают в Минобороны Украины. Через трастовые фонды будет осуществляться помощь стран НАТО Вооруженным силам Украины по следующим направлениям: модернизация системы связи и автоматизации, реформирование систем логистики и стандартизации ВСУ, физическая реабилитация и протезирование военнослужащих, раненных в АТО, киберзащита, а также переподготовка и социальная адаптация военнослужащих.

14 лет назад, 11 сентября 2001 года, террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании. Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.

26 тонн золотанаходится в международных резервах Украины, сообщают в Национальном банке Украины.

48,4% украинцев считают, что власть не достигла никакого прогресса в реализации реформ, говорится в результатах социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

50 долларов за баррельзакладывает Минфин РФ в проект бюджета на 2016 год, сообщают российские СМИ. Ранее в проект госбюджета России закладывали прогноз цены на нефть по 55 долларов за баррель.

91,1% ВВП Украины может составить объем государственного и гарантированного государством долга на конец 2015 года (до проведения долговой операции), предполагают в Кабмине. По состоянию на 31 декабря 2014 года объем государственного и гарантированного государством долга составлял 70,3% ВВП.

113 правоохранителей, пострадавших в результате столкновений возле Верховной Рады 31 августа, остаются в больницах, сообщают в Министерстве внутренних дел. Один солдат Нацгвардии находится в тяжелом состоянии, 14 бойцам проведены сложные операции.

418 погибших украинских военных были опознаны после проведения экспертиз ДНК, сообщила народный депутат Ольга Богомолец. Для исследования поступило 1671 фрагментов тел погибших из которых выделено 758 ДНК-профилей.

1 700 граждан Российской Федерациипопали под санкции Украины с начала аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе, сообщают в СНБО.

2 905 украинцевбыли освобождены из плена боевиков так называемых ДНР и ЛНР в течение года, сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По последней, обновленной информации СБУ, в заложниках все еще остаются 156 украинцев, из них около 100 - это военнослужащие и бойцы батальонов, остальные – гражданские. Кроме того, в списках СБУ 804 человека числятся пропавшими без вести.

7 962 человекапогибли в результате конфликта на востоке Украины, начиная с апреля 2014 года, сообщают в ООН. Минимум 17 811 человек получили ранения.

9 000 российских военнослужащихпродолжают находиться в Донецкой и Луганской областях, на украинско-российской границе сосредоточено до 55 000 российских военных, заявляют в Министерстве обороны.

29 000 банковских служащихостались без работы в результате произошедшей очистки банковской системы Украины за 2014 и неполный 2015 год, сообщают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

365 000 человек с начала 2015 года пересекли Средиземное море, чтобы добраться до Европы и попросить убежища, сообщают в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

6 292 000 гривен украинцы перечислили на счета Министерства обороны в 2015 году в рамках акции «Поддержи украинскую армию», сообщают в ведомстве. Из этой суммы, 4 000 000 гривен – это денежные переводы на материально-техническое, а остальное - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

2 500 000 000 долларовпотерял российский газовый монополист «Газпром» за 8 месяцев 2015 года из-за сокращения Украиной импорта газа из России, сообщают в Комитете энергетической независимости Украины.

Маргарита Андреева