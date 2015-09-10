В списках СБУ 804 пропавших без вести людей - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

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"На сегодняшний день в списке СБУ - 804 пропавших без вести... Международные гуманитарные организации убеждены, что эта цифра больше, просто пока нет доступа на оккупированные территории (часто даже у самих международных гуманитарных организаций). Мы не можем выяснить полную информацию и оценить масштаб страшной проблемы, возникшей в связи с войной", - написала Геращенко.

По ее словам, другой, еще более страшной проблемой является идентификация тел погибших и их транспортировка. В течение года волонтеры и общественные организации прилагали усилия для идентификации и транспортировки тел погибших.

"Но очевидно, что это является делом государства - освобождение каждого заложника, поиск каждого пропавшего без вести, захоронение каждого погибшего героя и установление его имени. Эти вопросы являются одними из приоритетных на нашей Минской гуманитарной подгруппе", - отметила Геращенко.

По ее словам, после последней встречи в Минске появился осторожный оптимизм, что миссия Международного комитета Красного Креста будет допущена на оккупированные территории ради возможности приобщиться к поиску пропавших, вывозу тел погибших, их идентификации.

По убеждению Геращенко, государство должно более ответственно относиться к этим вопросам, не перекладывая на плечи волонтеров, а сотрудничая и координируя деятельность.

Геращенко проинформировала, что по поручению президента Украины Петра Порошенко сегодня по инициативе народных депутатов Ольги Богомолец, Владимира Арьева и Дмитрия Тымчука была проведена большая встреча по этим вопросам, которую посетили представители всех компетентных силовых структур и министерств, волонтеры, которые занимаются поиском и вывозом тел. Также были представители миссий МККК в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Важно - до конца года мы обязаны разработать более современное национальное законодательство по этой проблематике, создать единую структуру, которая будет этим заниматься и координировать работу всех остальных (заинтересованных сторон); выделить на поисковые работы и процедуры идентификации финансирование и предусмотреть это в бюджете на 2016 год; продумать программы психологической и другой поддержки родственников погибших", - подчеркнула она.