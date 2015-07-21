ГПУ завершила досудебное расследование против Ефремова, Гордиенко и Стояна в деле о принятии "диктаторских законов"

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, завершено досудебное расследование по уголовному производству по факту принятия 16 января 2014 года противоправным способом «диктаторских законов», направленных на препятствование проведению мирных акций протеста, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемые Ефремов, Гордиенко и Стоян информированы о завершении досудебного следствия, им предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства.

После завершения ознакомления обвинительный акт в производстве будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее УНИАН сообщал, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.

Меру пресечения была установлена до 14 апреля, затем суд продлил ее до 1 мая, позже - до 1 августа.