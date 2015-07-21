Подробности избиения Дурнева нардепами Ляшко: журналист готовил провокацию, а в драке "засветился" боксер-чемпион

Как сообщает ТСН.uа, депутат Лозовой был с палкой и бил ею Дурнева, в то время как Мосийчук пытался cтащить журналиста со стула. Несколько человек схватили телеведущего и, избивая, пытались вытащить из зала.

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Согласно сообщению, после потасовки Лозовой извинился перед журналистами и пообещал компенсировать поврежденную в ходе драки аппаратуру.

"Я приношу извинения, но для меня это недопустимо, когда эта скотина (Дурнев - УНИАН) героев войны, в частности, которых знаю я, поливает грязью, обзывает теми словами, на которые на самом деле заслуживает сам, и продает свою совесть, делает это исключительно за деньги, это для нас недопустимо. Я ему сказал, чтобы он вышел - он отказался. Они готовили здесь провокацию, которая неизвестно, чем бы закончилась", - добавил Лозовой.

"После пресс-конференции машину, в которой ехал с пресс-конференции Олег Ляшко, молодые люди забросали фаллоимитаторами и избивали ногами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, на видеозаписи драки опознали известного в Киеве спортсмена и тренера Дмитрия Соломаху, который во время всего "действа" стоял у дверей и, как видно на одной из записей, помогал выдворить избитого Дурнева из зала.

"23-летний Дмитрий Соломаха является трехкратным чемпионом Киева по таиландскому боксу IFMA - в 2013, 2014, 2015 г., чемпион Украины WMF и призер чемпионата Европы в 2013 г., победитель и призер профессиональных турниров по таиландскому боксу Муай Тай", - пишет издание.

Сообщается, что он работает тренером по боевым программам в одном из популярных спортклубов Киева.