Порошенко в Николаевской области ознакомился с ходом учений Военно-морских сил (фото)
Президент Петр Порошенко в Николаевской области ознакомился с ходом тактических учений Военно-морских сил (ВМС).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, на быстроходном катере Петр Порошенко в сопровождении командующего ВМС вице-адмирала Сергея Гайдука вышел в море и наблюдал за высадкой морского десанта комбинированным способом на необорудованное побережье.
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Учения проходили в акватории Бугского лимана с участием подразделений морской пехоты, сил специального назначения, надводных кораблей и катеров ВМС, а также летательных аппаратов морской авиации ВМС, Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил.
Отрабатывались практические навыки личного состава в динамичной обстановке, максимально приближенной к реальной по всем этапам высадки морского десанта на необорудованное побережье, захвата и удержания плацдарма. Также отрабатывалось межвидовое взаимодействие с моря и с воздуха.
Цель учений - подготовка подразделений ВМС к возможным сценариям развития событий на приморском направлении, в частности Мариупольском.