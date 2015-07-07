Порошенко уверен, что децентрализация улучшит развитие национальных меньшинств в Украине

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации будут способствовать улучшению экономического и социального развития национальных меньшинств в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Республики Болгария Росеном Плевнелиевым сегодня в Киеве.

Глава государства отметил, что сегодня стороны детально обсудили вопросы защиты прав и улучшения уровня жизни представителей болгарского меньшинства в Украине.

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По его словам, стороны разработали конкретную программу, которая позволяет на сегодняшний день улучшить возможности для болгарского меньшинства и по изучению родного языка, и по использованию родного языка в непосредственном общении.

В этой связи Порошенко напомнил, что на прошлой неделе были внесены в парламент конституционные изменения по вопросам децентрализации, которая должна значительно повысить возможности территориальных общин на определение и возможность развития своей культурной, социальной, экономической и других программ развития.

"Я уверен в том, что предоставление права территориальной общине самой выбирать власть, передача значительной части финансовых ресурсов территориальной общине базового уровня, когда община сама, без оглядки на Киев, может определять направление использования всей значительной части финансового ресурса, будет иметь возможность инвестировать это в образование, здравоохранение, развитие транспортной инфраструктуры и самостоятельно уже нести ответственность перед жителями общины за эффективность использования средств ... ", - подчеркнул Порошенко.