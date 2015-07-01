Рада решила не запрещать мобильные в зоне АТО и в условиях чрезвычайного положения

За закон "О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины относительно использования персональных устройств беспроводного доступа" (№ 2154) проголосовали 141 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом был определен порядок использования мобильных телефонов и других средств мобильной связи и передачи информации военнослужащими, выполняющими обязанности военной службы в мирное время, в районах проведения антитеррористической операции, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия.

В соответствии с порядком, в районах проведения АТО, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия, использование средств мобильной связи запрещается

Требования этого порядка являются обязательными для военнослужащих, имеющих в пользовании средства мобильной связи, а также для других граждан, находящихся на территориях воинских частей и учреждений со средствами мобильной связи.

Порядком определено, что в мирное время в районах проведения антитеррористической операции, а также в условиях чрезвычайного положения или во время действия особого периода на территориях, где ведутся боевые действия, разрешается пользоваться средствами мобильной связи с функциями криптографической защиты информации, порядок использования которых определяется отдельными инструкциями.

Запрещается передача информации с ограниченным доступом при ведении переговоров с использованием средств мобильной связи, не оборудованных сертифицированными в Украине средствами криптографической защиты информации, а также в условиях, когда конфиденциальность переговоров не обеспечивается.

Предполагается, что временное хранение средств мобильной связи в воинских частях (учреждениях) организуется и осуществляется в специально оборудованных для этого местах, обеспечивающих их сохранность. Средства мобильной связи принимаются на хранение в выключенном состоянии, с отсоединенным элементом питания и выдаются под роспись в Книге приема на временное хранение средств мобильной связи.

Согласно законопроекту, время пользовании средствами мобильной связи и место их использования подчиненным личным составом определяются командиром (начальником) с учетом сложившейся обстановки.