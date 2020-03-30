Зеленский прибудет в Раду на голосование по рынку земли

Сейчас парламент рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли во втором чтении.

В ближайшие минуты ожидается прибытие в сессионный зал Верховной Рады президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников УНИАН в парламенте, президент прибудет на финальное голосование законопроекта об открытии рынка земли.

На данный момент народные депутаты рассматривают поправки к данному законопроекту. Всего к законопроекту ко второму чтению было подано 4018 поправок. Из них парламенту осталось рассмотреть менее 200.

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Напомним, сегодня, 30 марта, в 16:30 парламент продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли во втором чтении.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.