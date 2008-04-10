Ющенко среди песков высказал обеспокоенность за украинскую землю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен позицией Кабинета Министров относительно земельных вопросов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства сказал, отвечая в Египте на вопрос журналистов относительно заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, касавшегося приостановки действия постановления правительства о продаже земель несельскохозяйственного назначения.

«Меня беспокоит то, что правительство идет дорогой создания монополий, которая из-за непубличности, неуправляемости процесса, может сформировать еще более тенизированное пространство в организации земельных отношений, особенно в вопросе о купле-продаже земли», - сказал В.Ющенко.

Президент подчеркнул, что такое решение «кроме коррупции, тениацииичего не добавляет». «Я еще раз предупреждаю правительство, авторов разработки подобного документ, что настоящий документ должен отвечать исключительно рыночным принципам, гармонизироваться с территориальными интересами, интересами, прежде всего, органов местного самоуправления», - отметил он. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что теперь позиция правительства способствует «установлению непонятного малоконтролируемого процесса в земельных отношениях, которые сегодня имеют серьезную критику общества, деловых кругах».

Вместо этого, убежден Президент, земельные отношения должны строиться исключительно на рыночных конкурентных принципах: «На рынке должны присутствовать несколько структур и работать на исключительно конкурентной модели. Это, собственно говоря, основная претензия, которая не учтена в решении правительства, - и на это я хочу обратить внимание».

«Я не хочу, чтобы аукционы, которые проводятся и будут проводиться таким механизмом, нам напоминали ситуацию, уже сложившуюся, например, в Киевской области, когда 2-3 лица, даже представители определенных государственных структур, осуществляют, по сути, частное управление колоссальными ресурсными потенциалами», - также отметил Президент.

Глава государства, кроме того, обратил внимание на роль органов местного самоуправления в земельных отношениях.