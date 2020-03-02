Человека Кононенко Уманского хотят назначить на должность министра финансов - СМИ

Игоря Уманского, которого журналисты называют человеком опального схемщика Игоря Кононенко, хотят назначить на должность министра финансов.

По данным источников УНН, это произойдет после отставки действующего Кабинета министров, которая ожидается на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта. Об этом сообщает "112 Украина".

Так, по данным источников, президент Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру Игоря Уманского на пост главы Минфина.

Примечательно, что он может возглавить ведомство независимо от того, кто в итоге станет новым премьер-министром.

Отметим, что ранее ряд СМИ и журналистов называли Уманского “человеком Кононенко”. В частности, об этом утверждал в то время журналист-расследователь, а теперь народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Эту же информацию подтверждал бывший министр финансов Александр Данилюк, заявляя, что именно опальный схемщик, олигарх и бизнес-партнер пятого президента Петра Порошенко Игорь Кононенко навязывал Игоря Уманского ему в заместители.

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Напомним, Уманский работает чиновником с 1998 года. Он успел засветиться в различных госструктурах, включая Минфин, Нацбанк и т. д., при самых разных властях, начиная от второго президента Леонида Кучмы, и заканчивая Петром Порошенко. Короткое время даже был и. о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. Успел и при премьере Викторе Януковиче потрудиться на государство.Кроме того Игорь Уманский состоял в совете американской компании Gase Energy, Ltd, которая подозревалась в отмывании денег в Украине и выводе их в США. Власти США расследуют участие этой компании в коррупционных схемах.Согласно декларации, Уманскому принадлежит три квартиры в Киеве. Причем, самую большую из них - на 103 квадратных метра - он записал на свою дочь Софию. Также среди имущества чиновника значится автомобиль премиум-класса MERSEDES S500L 4matic, записанный на его жену Диану.

Любопытно, что, начиная с 2014 года, Уманского неоднократно называли кандидатом в кресло главы Минфина или даже премьера, однако довольствовался он должностями заместителей и советников.

Пока неизвестно, утвердит ли Зеленский Уманского в качестве главы Минфина, учитывая его связь с Кононенко и Порошенко, а также участие в схеме отмывания денег и вывода их в США.