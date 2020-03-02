Разумков рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на внеочередном заседании Рады

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что внеочередное заседание парламента 4 марта продлится 3-4 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

«Повестка дня достаточно насыщена. Я думаю, что мы на это потратим 3-4 часа. Если пойдет быстрее, то я надеюсь на консолидированную и эффективную работу всего парламента», - отметил спикер.

Он заметил, что в связи с внеочередным заседанием ВР, которое созывается на 16:00, предлагается отменить заседание комитетов, которые проходят каждую среду после 14:00.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов.

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Так, планируется рассмотреть проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003); проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О национальной безопасности Украины» о вступлении в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015 ); проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении коррупции» (второе чтение) (№ 2500).

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.

1 марта председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что заявление от премьер-министра Алексея Гончарука об отставке не поступало.