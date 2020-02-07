Глава МИД Венгрии рассказал, от чего будет зависеть проведение встречи Зеленского и Орбана

Венгрия надеется достичь успеха на переговорах межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в марте.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что от успеха заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно состояться в марте в Будапеште, будет зависеть проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сказал на совместной с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

"В марте в Будапеште мы проведем следующее заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - заявил Сийярто.

Также он согласился с Кулебой, что недопустима ситуация, что комиссия не проводила заседания в течение семи лет.

"Мы хотим достичь успеха на переговорах в марте и таким образом договориться о построении по крайней мере одного контрольного припускного пункта на границе", - отметил глава МИД Венгрии.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, тогда это откроет также путь для встречи весной премьер-министра Венгрии Орбана и президента Зеленского", - подчеркнул Сийярто.