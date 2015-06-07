Обама и Меркель имеют общую позицию в вопросе сохранения санкций в отношении РФ

"Лидеры двух стран обсудили кризис в Украине и договорились, что действие санкций должно быть четко связано с полной реализацией Россией минских договоренностей и уважением к суверенитету Украины", - говорится в сообщении Белого дома по итогам беседы Обамы и Меркель, сообщает Немецкая волна.

Читайте такжеПеред саммитом "Большой семерки" Обама встретится с Меркель

Россию уже второй год подряд не пригласили на саммит ведущих индустриальных стран за ее роль в кризисе в Украине. Конфликт станет одной из главных тем двухдневной встречи лидеров Большой семерки в баварском замке Ельмау.

Как сообщал УНИАН, перед началом саммита G7 председатель Европейского Совета Дональд Туск не исключил возможного ужесточения санкций против Москвы из-за обострения противостояния на востоке Украины. За продление санкций, несмотря на убытки для европейских стран, выступил и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.