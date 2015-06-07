Харпер отметил, что канадцы впечатлены стойкостью и мужеством украинского народа

01:15, 07 июня 2015
Политика
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Премьер-министр Канады Стивен Харпер подчеркивает, что никто не превратит украинцев в рабов или слуг колониальной державы.

REUTERS

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНИАН. 

”Канадцы остаются под большим впечатлением от той стойкости, мужества, решительности украинского народа для развития мирного, цветущего и демократического будущего, несмотря на все препятствия на вашем пути”, - отметил Харпер. 

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В этой связи, глава канадского правительства напомнил, как Порошенко год назад принимал присягу президента в стенах Верховной Рады.

”Я был свидетелем того, как Вы принимали присягу, выступая для защиты суверенитета и независимости Украины. Я помню, что Вы тогда сказали, я опять цитирую: ”Никто не превратит украинцев в рабов преступников или слуг колониальной державы”, - подчеркнул Харпер.

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