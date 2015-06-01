Российского консула пустят еще раз к задержанным ГРУшникам через месяц-два - СБУ

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, эти россияне получают всю необходимую медицинскую помощь и активно сотрудничают со следователями.

«Они получают всю необходимую медицинскую помощь - курс лечения продолжается. В то же время, активно и эффективно работают наши следователи, арестованные не менее активно сотрудничают со следствием, дают показания. В общем, график очень напряженный», - заявил Лубкивский и напомнил слова главы СБУ Валентина Наливайченко о том, что «мы сделаем все для объективного, полного и максимально быстрого расследования дела российских военнослужащих».

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По словам Лубкивского, «это, наверное, правильно со всех точек зрения... Российской стороне действительно не нужно беспокоиться – арестованным обеспечены все необходимые условия с точки зрения медицины и безопасности».

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

Читайте такжеAmnesty International: Ерофеева и Александрова не пытали18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

27 мая заведующий консульского отдела Посольства РФ в Украине Алексей Грубый посетил Ерофеева и Александрова в госпитале.