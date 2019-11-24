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Зеленский наградил трех иностранцев за вклад в почтение памяти жертв Голодомора

00:59, 24 ноября 2019
Политика
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Зеленский отметил государственными наградами трех иностранок / фото УНИАН

Об этом говорится в указе главы государства от 22 ноября №865/2019.

Отмечается, что за весомый вклад в почтение памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе, президент постановил наградить орденом княгини Ольги III степени:

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Диану Варнайте - советника Канцелярии правительства Литовской Республики;

Агнешку Холланд - режиссера, председателя Европейской академии кино, Республика Польша;

Энн Элизабет Эпплбом - историка, журналистку газеты Washington Post, Республика Польша.

Также Зеленский наградил знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы Леонида Трегуба - председателя Ассоциации прибалтийских украинцев г.Клайпеда, Литовская Республика.

Напомним, в Украине в субботу, 23 ноября, почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг

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Теги: #Голодомор#Голодомор 1923-33 гг#государственные награды#голодомор в Украине#Владимир Зеленский