После каждой сессии: в Раде хотят всех депутатов проверять на "детекторе лжи"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает ввести проверки парламентариев с помощью «детектора лжи» на предмет возможного совершения ими коррупционных правонарушений.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (относительно прохождения проверки на полиграфе) (№2460).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Автором проекта является народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Законопроектом предлагается установить, что народный депутат обязан по итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий.

Перечень обязательных для прохождения проверки вопросов утверждается Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Указанная проверка проводится сотрудниками соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны Украины, которые имеют документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки, владение навыками работы с полиграфом и методиками проведения исследования.

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Проверка на полиграфе должна проводиться с обязательностью видеофиксации психофизиологических реакций на определенные психологические стимулы лица, проходящего проверку, и показателей графиков физиологических реакций соответствующей аппаратуры полиграфа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в обществе понятие политической ответственности народных депутатов "нераздельно связано с коррупцией, как серьезной угрозой национальной безопасности Украины".

"Одним из самых распространенных методов проверки и выявления коррупционных нарушений у представителей власти является проверка на полиграфе", - считает автор законопроекта.

Также Дубинский считает, что определяющей в контексте данного проекта закона является также профилактическая роль тестирования с помощью полиграфа, поскольку регулярные проверки "побуждают человека к самоконтролю и являются сдерживающим фактором, препятствующим возможным нарушениям правовых норм".

"Введение регулярной проверки народных депутатов на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий приведет к повышению степени доверия избирателей к народным избранникам", - убежден Дубинский.