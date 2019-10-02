В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция "Нет капитуляции!" (фоторепортаж, видео)

Участники акции призывают Зеленского не внедрять так называемые Минские договоренности по российскому сценарию.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция «Нет капитуляции!».

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле стелы Независимости собрались около тысячи граждан.

Они призывают президента Украины Владимира Зеленского отказаться от внедрения плана по урегулированию войны на Донбассе по российскому сценарию, поскольку, по их мнению, это будет означать по сути капитуляцию Украины перед агрессором.

На данный момент люди продолжают прибывать на Майдан Незалежности.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".

Как сообщал УНИАН, 1 октября "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".