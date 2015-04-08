В Брюсселе настаивают, что все страны ЕС единодушны в вопросе санкций против России

Об этом заявила спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, комментируя сегодняшний визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя. Недавно Ципрас заявил, что не согласен с политикой ЕС в вопросе санкций против России.

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„Я не буду рассуждать, что произойдет, а что не произойдет. Но я могу сказать, что когда речь идет об ограничительных мерах, то они всегда принимались единогласно всеми государствами-членами, так же было и тогда, когда мы говорим о ситуации, которая связана с Россией и Украиной, что было подтверждено на уровне саммита (с участием лидеров стран Евросоюза) в конце марта”, - сказала Косьянчич.

Она отметила, что ограничительные меры против РФ Москвы, которые „приняли государства-члены ЕС, принятые единогласно по согласованию всех членов ЕС”.

„Это основной принцип, который соблюдался до сегодня”, - добавила Косьянчич.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.