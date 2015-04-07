NYT: Путин методично атакует слабые страны ЕС при помощи денег, лести и пропаганды

Так он хочет укрепить свое влияние в Европе и избавиться от экономических санкций.

Об этом сегодня пишет New York Times, напоминая о недавней встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и завтрашнюю встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, пишет ZN.

Обозреватель напоминает, как несколько лет назад Кипр конфисковал сотни миллионов долларов у вкладчиков банков, чтобы спасти свою банковскую систему.

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Тогда свои деньги потеряли и россияне, поэтому Путин назвал действия островного государства "несправедливыми" и "опасными" для российско-киприотских отношений.

Но теперь, когда ЕС ввел против России санкции в ответ на вторжение в Украину, российский президент тепло принял Анастасиадиса в Москве и говорил лишь о прочных исторических отношениях между странами.

Также он ослабил условия выплаты кредита в 2,5 миллиарда долларов, которые Россия выдала Кипру. Завтра же гостем Путина станет премьер-министр Греции Алексис Ципрас, получить влияние на которого российский президент, несомненно, попытается.

Издание пишет, что несмотря на попытки купить благосклонность некоторых европейских лидеров, пока что России не удалось добиться от новых друзей в ЕС реальных действий.

Но попытки создать раскол в объединении растут. Анастасиадис пообещал Путину, что летом все европейские лидеры откажутся продолжать санкции против Москвы. Кроме того, он разрешил российским военным кораблям швартоваться в киприотском порту неподалеку от базы Великобритании и США.

Кроме того, Россия может получить доступ к разработке и добыче нефти у Кипра, где обычно добычей занимались западные компании. Эксперты объясняют, что Путин пытается надавить на самые слабые страны ЕС, которым не нравятся жесткие требования объединения.

И это становится основой для большой геополитической игры России против Запада. Глава финансовой компании Prospectacy Василис Зерталис напомнил, как в 2013 году Европа пыталась усилить собственное влияние на Кипр и положить конец российским представлениям об острове как о "налоговый рай".

"Они хотели выгнать россиян. Но деньги, которые оставили в банках острова, были из Великобритании, других стран Европы и Америки", - пояснил Зерталис.

Поэтому, по его мнению, большинство избирателей на Кипре видят в России "спасителя" от жестких правил Евросоюза. Кроме того, они не верят, что США будут давить на Турцию, которая оккупировала часть острова.

И это также толкает их в объятия России. Относительно Греции, то СМИ сообщали сегодня, что Путин может дать Ципрасу кредиты в обмен на активы Греции. Однако, аналитики считают, что в России нет необходимых денег, чтобы спасти греческую экономику. Поэтому Афинам не стоит заискивать к Путину и просить у него деньги. В это же время, Ципрас кроме России просит денег еще и у Китая и Ирана.