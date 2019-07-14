В "Слуге народа" считают, что Абромавичюс, Данилюк и Пристайко "поймут" свою люстрацию

Ранее Зеленский предложил усилить закон "Об очищении власти".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс и заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко согласятся покинуть должности в случае расширения люстрации, предложенного президентом Владимиром Зеленским.

Читайте такжеУ "Слуги народа" хотят провести заседание новой Рады уже в августе

Такое мнение глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил в интервью "Радіо Свобода", которое было опубликовано 13 июля.

"На самом деле что за этим шагом президента сегодняшним? Просто сигнал, что мы против того, чтобы представители старых элит возвращались во власть, даже если они супер-пупер себя считают, лучшей кандидатурой на премьера, что ли", - сказал он.

На вопрос, как быть с Абромавичюсом, Данилюком и Пристайко, Корниенко ответил, что "здесь лес рубят - летят щепки".

"Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться. ...Ну почему же не по-человечески? По-человечески", - отметил руководитель штаба партии.

Он подчеркнул, что "закон надо сначала написать".

"Я уверен, что в Офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - сказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский предложил усилить закон "Об очищении власти". К списку должностей, которые подпадают под люстрацию, по его словам, должны добавить президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, Государственной фискальной службы и таможни, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

12 июля президент внес в Верховную Раду законопроект о люстрации, в котором предложено расширить применение закона и на выборные должности. Если народные депутаты его поддержат, люстрированные лица не смогут баллотироваться в Верховную Раду, местные советы, претендовать на пост президента Украины или занимать должности мэров.