Парубий рассчитывает, что 11 июля Верховная Рада сможет рассмотреть кадровые вопросы

Председатель ВР сказал, что планируется также принять поправку к закону, который касается солнечных батарей, чтобы "возобновить возможность для граждан иметь солнечные батареи".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что 11 июля парламент сможет рассмотреть кадровые вопросы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

"Кроме Кодекса об открытых списках в этот день (11 июля - УНИАН) я буду предлагать еще принять закон о заложниках, закон о капелланах", - отметил Парубий.

Председатель ВР сказал, что также планируется принять поправку к закону, который касается солнечных батарей, чтобы "возобновить возможность для граждан иметь солнечные батареи".

"Я думаю, что в это время мы сможем и рассмотреть кадровые предложения, которые подал президент", - добавил Парубий.