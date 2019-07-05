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Парубий рассчитывает, что 11 июля Верховная Рада сможет рассмотреть кадровые вопросы

16:42, 05 июля 2019
Политика
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Парубий рассчитывает, что 11 июля ВР сможет рассмотреть кадровые вопросы / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

"Кроме Кодекса об открытых списках в этот день (11 июля - УНИАН) я буду предлагать еще принять закон о заложниках, закон о капелланах", - отметил Парубий.

Председатель ВР сказал, что также планируется принять поправку к закону, который касается солнечных батарей, чтобы "возобновить возможность для граждан иметь солнечные батареи".

"Я думаю, что в это время мы сможем и рассмотреть кадровые предложения, которые подал президент", - добавил Парубий.

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Теги: #Андрей Парубий#Верховная Рада Украины