Парубий рассчитывает, что 11 июля Верховная Рада сможет рассмотреть кадровые вопросы
16:42, 05 июля 2019Политика
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Председатель ВР сказал, что планируется также принять поправку к закону, который касается солнечных батарей, чтобы "возобновить возможность для граждан иметь солнечные батареи".
Парубий рассчитывает, что 11 июля ВР сможет рассмотреть кадровые вопросы / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что 11 июля парламент сможет рассмотреть кадровые вопросы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.
"Кроме Кодекса об открытых списках в этот день (11 июля - УНИАН) я буду предлагать еще принять закон о заложниках, закон о капелланах", - отметил Парубий.
Председатель ВР сказал, что также планируется принять поправку к закону, который касается солнечных батарей, чтобы "возобновить возможность для граждан иметь солнечные батареи".
"Я думаю, что в это время мы сможем и рассмотреть кадровые предложения, которые подал президент", - добавил Парубий.
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