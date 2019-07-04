Корбан заявил, что ЕСПЧ признал незаконными его задержание, арест и судебный процесс в 2015 году

Бывший лидер партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП) Геннадий Корбан сообщил, что Евросуд по правам человека признал нарушение его прав во время уголовного преследования в 2015 году.

Бывший лидер партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП) Геннадий Корбан заявил, что Европейский суд по правам человека признал незаконными его задержание, арест и судебный процесс в 2015 году.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал своё решение по моей жалобе. Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту», - сообщил Корбан.

Корбан уточнил, что Евросуд по правам человека признал незаконными его задержание 31 октября 2015 года, повторное задержание и взятие под стражу 2 ноября, содержание под стражей, судебный процесс, длившийся с 26 по 28 декабря, фактически без перерыва.

«Нарушено право на справедливый суд, нарушена презумпция невиновности в отношении меня и многое другое. Резолютивная часть состоит из 9 пунктов», - добавил он.

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Вместе с тем Корбан заявил, что подаст жалобу в расширенную палату ЕСПЧ с тем, чтобы доказать политическое преследование его как лидера партии УКРОП на тот момент.

При этом Корбан отметил, что намеренно не обращался в суд, чтобы получить компенсацию от государства.

«Хотя это право остаётся за мной. Считаю неправильно будет наказывать государство. Объясню почему. Да потому что обращаюсь лично к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину, как к заказчикам и исполнителям моего преследования. К людям, которые нанесли мне материальный, моральный и физический ущерб. Господа, у вас есть время, чтобы сделать мне предложение и компенсировать утрату. Не в порядке откупных, а вместо государства, которое вы использовали в личных целях для моей травли», - резюмировал Корбан.

Справка УНИАН. Корбана задержали 31 октября 2015 года. Основными статьями обвинения были создание преступной группировки, хищение имущества и похищение человека. 15 марта 2016 года суд изменил меру пресечения для Корбана с содержания под стражей на домашний арест, без ношения электронного браслета.

Позже на основании разрешения Днепровского райсуда Киева Корбан выехал на лечение в Израиль.