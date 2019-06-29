Арьев: мировая пресса разнесла ПАСЕ "в хлам" из-за решения вернуть российскую делегацию

Нардеп считает, что теперь на восстановление репутации ПАСЕ уйдут годы.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал, что Мировая пресса «разнесла ПАСЕ в хлам» за решение вернуть российскую делегацию.

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Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Мировая пресса разнесла ПАСЕ в хлам из-за решения вернуть российскую делегацию. Помню, как в Совете Европы жаловались, что деятельность организации освещается недостаточно. Вот, имеют сполна! Я предупреждал их теми же словами, которые теперь печатают в обзорах: доверие к Совету Европы будет существенно подорвано, потому что не может главная европейская организация по защите прав человека и верховенства права сама топтаться и по одному, и по другому», – написал Арьев.

Он считает, что теперь на восстановление репутации ПАСЕ уйдут годы. «Мало того, Россия до сих пор не заплатила Совету Европы за то, что задолжала за финансовый шантаж, потому что полномочия их делегации украинцы подвесили на крючок решением передать дело в Венецианскую комиссию и не дали избрать вице-президентом ПАСЕ Слуцкого, который находится под санкциями ЕС. Но даже если россияне заплатят, то это будет цена индексации зарплат секретариата за потерю репутации и доверия», – добавил политик.

Арьев для подтверждения своих слов добавил к посту многочисленные ссылки на публикации мировых СМИ, отметив, что ПАСЕ в прессе "феерично "прославилась".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 - воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Отдельно 27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.