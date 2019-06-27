Комитет Рады рассмотрит приостановление участия украинской делегации в ПАСЕ

Также предполагается рассмотрение проекта постановления об увольнении Климкина с должности Министра иностранных дел Украины.

В понедельник, 1 июля, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам планирует рассмотреть вопрос о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ.

Об этом сообщает сайт комитета.

В повестке дня комитета вопрос «О приостановлении участия украинской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий относительно заложников, украинских военных моряков и крымских татар».

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Также предполагается рассмотрение проектов постановлений об увольнении Павла Климкина (реестр.№10382, ПУ) с должности Министра иностранных дел Украины и назначении Вадима Пристайко на эту должность.

Также запланировано рассмотрение вопроса об обеспечении юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем (закрытый режим).

Кроме того, предусматривается рассмотрение вопроса о подготовке обращения ВР в связи с отказом Российской Федерации исполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25.11.2018, и других политических заключенных.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменено.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблее.