Тимошенко: коалиция должна поддержать кандидатуру БЮТ на место мэра Киева

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что демократическая коалиция должна поддержать кандидатуру от БЮТ на должность мэра Киева. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«Наша политическая сила, абсолютно однозначно, будет выдвигать своего представителя, потому что мы сегодня имеем наибольшую поддержку киевлян. Я считаю, что кандидат от демкоалиции должен быть, безусловно, единым, и будет логичным, если политическая сила, имеющая наибольшую поддержку, выдвигает кандидата, а демкоалиция его поддерживает», сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также убеждена в том, что киевляне на досрочных выборах мэра Киева поддержат кандидатуру БЮТ: «Я верю, что победа будет за демократическими силами на выборах мэра».

При этом, отвечая на вопрос, возможно ли, что БЮТ поддержит кандидатуру от другой политической силы, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Поддержать можно лишь того человека, которого знаешь много лет, а лучше – десятилетия, который ни разу не подвел, не изменил идее, который в жизни не взял коррупционной копейки, который является организационно безупречным человеком».

Когда ведущая поинтересовалась, не намекает ли Ю.ТИМОШЕНКО на первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, лидер БЮТ уточнила: «Мы будем советоваться по кандидатуре, у нас нет окончательного решения, решение будет в начале следующей недели». «Но ход вашей мысли мне нравиться», - сказала премьер, обращаясь к ведущей.

Как сообщал УНИАН, 27 марта глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА высказал мнение, что демократическая коалиция должна как можно быстрее определиться с единой кандидатурой на должность Киевского городского председателя. В.БАЛОГА отметил, что в этом контексте логичной выглядит выраженная Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО поддержка кандидатуры Виталия КЛИЧКО на должность Киевского городского председателя.

Глава Секретариата Президента Украины выразил надежду, что и Юлия ТИМОШЕНКО поддержит такой выбор партнеров по демократической коалиции.