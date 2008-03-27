В книге о Медведеве Путина назвали интеллигентом в первом поколении

Авторы книги о будущем президенте России Дмитрии Медведеве (до вступления Медведева в должность остался месяц с небольшим) обеспокоены тем, что страна не имеет опыта общения с подобным Президентом, и в этом видят возможные проблемы.

«В нашей стране Медведев – первый Президент, который по происхождению интеллигент не в первом поколении», - так описали ситуацию Николай и Марина Сванидзе, книга которых готовится к публикации в петербургском издательстве. По их мнению «данный факт обещает некоторые психологические проблемы и избирателю, который массово голосовал за Медведева, и самому Медведеву. В этой открытой ситуации одно очевидно: корректировка образа, попытки его упрощения, внешний популизм опасны. Страна – как женщина: остро чувствует неорганичность, фальшь и не прощает её. С другой стороны, новые для страны характеристики человека, которого она избрала себе в президенты, могут неожиданно внести новые краски в привычное черно-белое отношение страны к первому лицу: либо любовь, либо ненависть. Если, конечно, страна захочет».

Вместе с тем авторы книги о будущем Президенте РФ предполагают, что «академизм» Медведева возможно слегка нивелировать его «аппаратным опытом»: «Вероятно, однако, что Медведев сможет облегчить стране задачу, поскольку кроме академизма он обладает аппаратным опытом, который начал осваивать с 99-го года», - и, надо полагать, усматривают в этом плюс ситуации.

Отрывки из книги опубликованы на персональном сайте Медведева