Граждане недограждане

Главный аргумент российских пропагандистов в этом вопросе – законопроект группы народных депутатов от «Свободы», зарегистрированный в Верховной Раде нового, восьмого созыва. В своем проекте закона свободовцы предлагают прекращать гражданство Украины за преступления, «связанные с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной изменой, диверсией, шпионажем». Причем, далеко не всем жителям Донбасса и лишь после вступления в законную силу «обвинительного приговора суда» относительно правонарушителей.

Но, то ли из-за невнимательности и незнания украинского языка, то ли специально (что выглядит более вероятным), россияне не делают различий между понятиями «лишить гражданства» и «прекратить гражданство». Впрочем, понимания в этом вопросе не добавили и сами свободовцы, не удосужившись четко разграничить эти понятия. В отличие от своих коллег из «Батькивщины», зарегистрировавших аналогичный проект закона.

Так, в законопроекте № 1297 от 8 декабря 2014 года народные депутаты Андрей Кожемякин и Николай Паламарчук предлагают дополнить Уголовный кодекс новой нормой – «прекращение гражданства». «В отличие от процедур «лишения гражданства», которое прямо запрещено ч.1. ст. 25 Конституции Украины и «потеря гражданства», закрепленной в с. 19 Закона Украины «О гражданстве Украины», вводится норма, которая позволит обществу адекватно реагировать на преступления, направленные против основ национальной безопасности», - сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты полагают, что на практике это будет означать, например, что человек, украинское гражданство которого прекращено, лишается права голосовать на выборах всех уровней. Или, если у него в собственности находился земельный участок сельскохозяйственного назначения, такая собственность будет отчуждаться в течение года. В конце концов, такой человек будет вынужден принять меры для восстановления своей полной легализации в стране.

Парламентарии подчеркивают, что гражданство – это не только права, но и обязанности. И, если государство обязуется обеспечивать и охранять права каждого своего гражданина на собственной территории и за ее пределами, то гражданин обязуется соблюдать законы страны. В то же время, даже совершая преступления, направленные на разрушение государства, граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности, но продолжают дальше находиться под защитой страны. Поэтому депутаты считают, что «введение дополнительной меры уголовно-правового преследования за совершение криминальных действий против основ национальной безопасности в виде прекращения гражданства станет справедливой и адекватной реакцией государства на действия преступников – шпионов, диверсантов, предателей, которые своими действиями угрожали национальной безопасности Украины».

Разные смыслы

К слову, это уже вторая попытка «Свободы» и «Батькивщины» провести подобные законопроекты через Раду – они уже регистрировали нечто подобное во время работы седьмого созыва Верховной Рады. Впрочем, тогда эти документы не вызвали ажиотажа в российских СМИ.

«Конституция запрещает лишать гражданства граждан Украины, которые получили его по праву рождения в Украине, но мы этим законопроектом предлагаем не лишать гражданства, а прекращать его. Это будет своеобразный вид наказания, дополнительный к основному, - лишению свободы», - отмечал соавтор одного из документов Валентин Королюк.

По его словам, предлагаемые новации, в первую очередь, коснутся тех, «кто поддерживает терроризм, и демонстрируют ненависть к государству действиями».

«Если человек всей своей деятельностью отрицает само существование государства, гражданином которого он является, или совершает действия, направленные против его территориальной целостности, независимости и безопасности, то он точно не отождествляет себя с этим государством и сам разрушает юридическую связь между собой и государством, которая и называется гражданством. И, следовательно, такой человек своими действиями сам дает государству основания для прекращения гражданства», - отмечал в сентябре эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины, профессор Валерий Воротин, комментируя одну из вышеупомянутых законодательных инициатив.

К тому же, по словам эксперта, практика прекращения гражданства за террористические действия приобретает все большую актуальность в мире из-за растущей угрозы терроризма. К примеру, в Германии всерьез рассматривают возможность лишать гражданства тех, кто отправляется в Сирию или Ирак участвовать в боевых действиях на стороне так называемой «Исламской республики», которая признана террористической группировкой. «Поскольку так называемые ДНР и ЛНВ в Украине тоже признаны террористическими организациями, то их сторонники автоматически становятся пособниками терроризма», - добавил Воротин. Правда, в Германии проживает довольно много мигрантов с двойным гражданством (причем, родившихся не в самой Германии), с этой категорией (если ее представитель отправляется воевать на Ближний Восток) решить вопрос по гражданству проще, не вступая в противоречие с Уставом ООН.

Как бы там ни было, все эти «хитрости» и жонглирование понятиями «лишение гражданства» или «прекращение гражданства», нужны лишь для того, чтобы не нарушать Основной закон Украины и другие законы. «Лишение гражданства – очень сложный процесс, ведь он предусматривает изменение Конституции (25 статья), внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве» (19 статья), Уголовного кодекса Украины (статьи 51, 109, 110, 111, 114). Более того, он может открыть поле для манипуляций. И, в конце концов, существует международное право, согласно которому гражданство является ценностью, которой невозможно лишить», - напоминает правозащитник и адвокат Павел Пастернак.

Поэтому, по мнению эксперта, необходимо акцентировать внимание, что, при принятии подобных законопроектов, речь идет о частичном ограничении прав. И, при этом, важно тщательно отслеживать, как новые нормы законов будут применяться на практике. «В Украине уже прописаны некоторые механизмы, например, украинцы не могут иметь двойного гражданства. Но, давайте отследим, делает ли государство какие-либо шаги, чтобы многочисленные нарушения этой нормы не имели места?», - отмечает он.

«Неграждане» Прибалтики – пример для Украины?

Собственно, частичное ограничение прав в вопросе гражданства существует в странах Балтии, где институт «неграждан» закрепился исторически и в правовом смысле. К примеру, в Латвии это зафиксировано в законе «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства». Согласно этому документу, «негражданами» признаются лица, которые не являются и не были гражданами никакого государства, кроме СССР, отвечающие ряду требований. Например, если человек 1 июля 1992 года был – вне зависимости от статуса указанной в прописке жилой площади – прописан на территории Латвии, или его последнее зарегистрированное место жительства до 1 июля 1992 года было в Латвийской Республике, или решением суда установлен факт того, что до упомянутой даты указанное лицо не менее 10 лет непрерывно проживало на территории Латвии – он является «негражданином» с правом постоянного проживания на территории страны (а также дети такого человека, не получившие какого-либо гражданства). Аналогичная ситуация сложилась в Эстонии, где «негражданами» считаются граждане бывшего СССР, проживающие на территории Эстонии и не получившие при этом ее гражданства после распада СССР.

45-летняя латвийка Катрина Янсонс, вспоминая события более чем двадцатилетней давности, когда в отношении некоторых жителей Латвии был законодательно закреплен статус «неграждан», отмечает, что такие действия имели принципиальное значение в уходе страны от постсоциалистического прошлого. «Это то, без чего Латвия не была бы той страной, какой она является сегодня. Кто знает, сколько бы мы еще шли к европейскому мышлению и образу жизни, если бы, в свое время, не ввели ряда жестких мер, - рассказывает она. - Да, и среди моих знакомых были люди, которые попали под понятие «неграждан». Но, в конце концов, у них был выбор: стать латвийцем (в частности, выучить язык, историю, культуру этой страны и сдать соответствующий экзамен, - УНИАН), видеть свою страну независимой и процветающей – или не иметь всех прав, которые имеют люди, выбравшие этот путь».

Катрина признает, что такие процессы в Прибалтике не проходили безболезненно: были и митинги, и сопротивление, постоянно звучали упреки, что институт «неграждан» - это ограничение прав человека, несовместимое с европейской практикой. «Тем не менее, большинство жителей Латвии и Эстонии понимали, что этот путь – путь избавления от имперского гнета. К сожалению, Белоруссия и Украина не сделали таких шагов», - сетует Катрина.

Женщина не понимает, почему власти Украины приветствовали медленный уход от всего советского, а часть жителей страны до сих пор ностальгируют по советским временам.

По словам Катрины Янсонс, сейчас в Латвии – около 13% жителей – «неграждане», и, в основном, это русскоязычные люди, которые до сих пор «убеждены, что гражданство дают просто так». Кроме того, часть «неграждан» отказываются проходить процедуру натурализации из принципиальных соображений: хотя они могут продемонстрировать знание Конституции, языка и истории страны, в которой живет – не делают это принципиально. «В то же время, у нас уже есть молодое поколение, которое не приемлет идей присоединения к другим странам по языковому признаку. Есть 74% жителей страны, которые в 2012 году высказались против предоставления русскому языку статуса государственного. А ведь речь идет о странах, где подавляющее большинство старшего поколения владела русским», - рассказывает Катрина.

Интересно, что, вопреки мифам на российской пропаганды, в Латвии никто не дискриминирует русскоязычных «неграждан». Так, русский язык можно изучать в школах, существует и русскоязычная пресса, и, в конце концов, русским языком можно свободно пользоваться. В то же время, руководство Латвии четко расставило приоритеты, уделяя значительное внимание национальному языку, культуре, истории и т.д.. «Каких-то больших различий между гражданами и «негражданами», в действительности, не существует. Последние имеют доступ и к образованию, и к медицине, однако не могут голосовать или находиться на государственных должностях, работать в полиции», - поясняет Янсонс.

Украина опоздала с ограничениями гражданских прав

Впрочем, пример Прибалтики вряд ли может быть использован Украиной в нынешней ситуации, считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, несмотря на то, что, к сожалению, часть людей, воюющих на Донбассе, ставят под сомнение украинскую государственность, или даже отрицают право на существование Украины как таковой, вводить подобные инициативы в вопросе гражданства в Украине слишком поздно. «Да, с такими людьми говорить о примирении будет очень трудно. Однако страны Балтии прошли этот путь сразу после принятия независимости. Люди были поставлены перед выбором: или проявить лояльность к стране, на территории которой ты живешь, и сдать соответствующий экзамен, или получить ограниченные права и не иметь гражданства. Думаю, Украина слишком поздно проводить подобные действия», - пояснил историк.

Как бы там ни было, в самом парламенте готовности принять законопроект, которым российские СМИ пугают жителей Донбасса, нет. «Слишком опасно принимать решения, которые еще больше усилят конфликт на Востоке, - считают депутаты из коалиции. – Поэтому вряд ли какой-либо из законопроектов, предлагающий прекращать гражданство, даже за преступления против Украины, будет поддержан в сессионном зале».

Тем временем, в самой России некоторые наиболее рьяные деятели предлагают лишать гражданства за инакомыслие. Так, писатель Эдуард Лимонов на днях заявил, что всех, кто открыто поддерживает украинских силовиков, руководителей либеральных СМИ и, в целом, «представителей либерального мышления», так называемую «пятую колонну» - нужно лишать гражданства РФ.

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская