На следующей неделе будет завершена разработка законопроекта о переформатировании НАПК - Рябошапка

Президент Владимир Зеленский обратится в парламент с просьбой рассмотреть как неотложный законопроект о переформатировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На следующей неделе будет завершена разработка законопроекта, который будет предусматривать переформатирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"На следующей неделе мы должны закончить работу над законопроектом, который будет предусматривать переформатирование НАПК. К сожалению, то руководство, которое есть сегодня, не может дать результат и не оставляет никаких шансов для возобновления работы этого органа. Там нет ни профессиональной компетенции, ни вопросов, связанных с независимостью и незаангажированностью", - отметил Рябошапка.

По его словам, президент Владимир Зеленский будет обращаться в парламент с просьбой рассмотреть законопроект о переформатировании НАПК как неотложный.

«Кроме вопросов, связанных с необходимостью перезагрузки НАПК, он содержит вопрос об изменении структуры руководства ведомства, ведь сегодня НАПК - это коллегиальный орган, состоящий из 5 членов, а законопроектом предусмотрено, что это будет один человек», - сказал заместитель главы АП.

Кроме того, по его словам, предусмотрено проведение аудита Нацагентства по предупреждению коррупции.

«Чтобы в течение определенного периода времени мы могли иметь публичную оценку результатов работы и эффективности НАПК. Также есть некоторые вопросы, связанные с доступом агентства к реестрам, а также нюансы относительно того, как работа агентства может блокироваться другими органами, например, Минюстом», - отметил Рябошапка.

По его словам, кроме того, в законопроекте планируется предусмотреть возвращение в перечень субъектов декларирования руководителей и сотрудников Администрации президента, а также расширить круг декларантов другими чиновниками.

Читайте также"Работают случайные люди": у Зеленского хотят сменить руководство НАПК

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Transparency International Украина рекомендовала властям «перезапустить» НАПК.

По мнению экспертов антикоррупционной организации, Верховная Рада должна принять закон, который позволит сформировать новый персональный состав Нацагентства по предупреждению коррупции. Участие в этом процессе должны принимать международные независимые эксперты. Новая модель работы НАПК должна быть лишена принципа коллегиальности в управлении как неэффективного.

Кроме того, эксперты Transparency International Украина считают, что необходимо ввести внешний аудит деятельности НАПК, а также надлежащую автоматическую проверку деклараций и мониторинг уровня декларантов.