В НАТО призывают Украину ускорить реформы в связи со сменой президента

В Альянсе отмечают, что Украина еще не выполнила 5 главных задач, определенных на 2019 год.

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявил, что в Альянсе призывают Украину ускорить воплощение реформ в связи со сменой президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винников сказал на VI встрече парламентско-общественной платформы.

"Поддержка реформы сектора безопасности и обороны Украины является одной из главных целей Комплексного пакета по предоставлению политической и практической помощи НАТО для Украины, который был одобрен нашими главами государств и правительств в 2016 году", - заявил Винников.

Он напомнил, что Украине предоставляется техническая помощь через трастовые (целевые) фонды и программы по укреплению потенциала, и также благодаря совещательной поддержке.

При этом он отметил, что сейчас главное внимание Украины должно сосредоточиваться на полном воплощении закона о национальной безопасности, в том числе на своевременном принятии и внедрении связанных с этим законом законодательных актов.

При этом Винников отметил, что в 2018 году украинское правительство осуществило важные шаги для повышения эффективности годовых национальных программ сотрудничества Украины с Альянсом в рамках Комиссии Украина-НАТО, что является ключевым инструментом для продвижения реформ в Украине и приближения к Альянсу.

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"Этот год понятно будет решающим годом, включая сектор безопасности и обороны Украины", - подчеркнул Винников.

"После открытия новой страницы в ее политической истории на этой неделе, важно для Украины не утратить динамику реформ, а, наоборот, ускорить темпы проведения реформ", - заявил Винников.

По его словам, члены НАТО очень внимательно отслеживают прогресс Украины. "Достижения 2018 года, в том числе закон о национальной безопасности, надо воплотить в ощутимые реформы или трансформации", - добавил он.

В этой связи Винников напомнил, что внедрение закона о нацбезопасности требует принятия дополнительного пакета законов, и в частности речь идет о 5 основных направлениях законодательной работы.

"Во-первых, вам нужен закон о парламентском комитете по проведению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности - УНИАН). Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины. В-третьих, закон о разведке. В-четвертых, закон об управлении государственными тайнами, и в-пятых, реформирование отрасли оборонной промышленности и процесса системы государственных закупок", - заявил Винников.

При этом он заявил, что НАТО осуществляет консультирование Украины по всем этим направлениям. "И мы готовы к дальнейшему усилению нашей вовлеченности", - добавил он.