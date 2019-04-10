На строительство проекта "Стена" на границе с Россией уже потратили 1,3 миллиарда гривень

Завершить строительство обещают в 2021 году, сейчас выполнено 30% работ.

Государственная пограничная администрация по состоянию на 2019 год потратила 1,3 миллиарда гривень на строительство фортификационных сооружений на украинско-российской границе - так называемый проект "Стена".

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

Отмечается, что завершить строительство обещают в 2021 году, выполнено 30% работ. "Стена" должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривень.

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"Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривень, которые уже потратили на строительство выделяются из государственной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", а также дополнительных источников финансирования", - пишет издание.

В прошлом году на строительство "Стены" потратили 500 миллионов гривень. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, сейчас работы на границе возобновились. "1 марта в Харьковской и Луганской областях и некоторых других участках, где позволяет состояние почвы, возобновились инженерные работы", - сказал он.

Среди генподрядчиков проекта "Стена" - более 10 предприятий. Как выяснило "Слидство.Инфо", некоторые из них фигурируют в уголовных процессах. Сейчас детективы НАБУ, Генеральная прокуратура и военные прокуроры исследуют их работу по обустройстве границы.

Напомним, в 2017 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали предполагаемого участника хищения средств при строительстве проекта "Стена".