Ющенко поставил крест на Тендерной палате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О признании утратившим действие Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины - уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН.

«Сегодня Президентом подписан закон, которым отменено существование Тендерной палаты и Межведомственной комиссии», - отметил И.ПУКШИН.

Он также сообщил, что парламент принял этот закон только благодаря принципиальной позиции главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада Украины отменила действующую редакцию Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Этим законом предусматривается поручить Кабинету министров в течение двух недель совместно с ВР вынести на рассмотрение парламента новую редакцию закона о закупке товаров за государственные средства. Законом также поручено правительству разработать временный порядок осуществления госзакупок на основе редакции закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, который действовал на 17 ноября 2004 года.